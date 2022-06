Voormalige ruïne werd een topwoning!

We hebben het de hele tijd gehad over natuurlijke materialen en hun schoonheid. Maar we willen je ook graag kennis laten maken met de kracht van metaal. Hoewel het minder aanwezig is in de woning dan steen en hout, zien we in dit trappenhuis dat de visuele uitwerking van het ijzer in de ruimte bijzonder sterk is. In dit deel van de woning draag het materiaal bij aan de authentieke feel. Op een of andere manier denken we aan de tijd waarin voor het eerst de grootschalige productie van ijzer op gang kwam, en de technische mogelijkheden toenamen. We denken vooral aan de Belle Époque. De balustrade en de leuning bestaan uit dit prachtige materiaal dat onze hedendaagse maatschappij mogelijk heeft gemaakt.

Dit is het perfecte huis als je nieuwsgierige buren hebt. Klik hier voor de ins en outs.