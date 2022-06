Rustiek en modern in mediterraanse sferen

We houden van de mentaliteit, het fijne eten en de eeuwige zon die de harten van de mensen verwarmt. Een plek om een of twee keer per jaar een tijd te verblijven, om zo weer een beetje op krachten te komen. We hebben het natuurlijk over het mediterraanse gebied. De rustieke sfeer van het landschap (denk maar aan de talloze oude vervallen huisjes waar de natuur heer en meester is) en de bijzondere geschiedenis die nog steeds leeft in de eeuwen oude dorpjes, maakt dit deel van Europa een mooie plek om te overwinteren en de zomervakantie te vieren. Vandaag laten we je een aantal mooie ideeën waarmee jij je tuin thuis in een rustieke lust hof kunt veranderen, zonder dat je aan moderne gemakken hoeft in te boeten. Kijk daarom snel met ons mee naar het design van Point en vang wat inspiratie.