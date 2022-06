Een verrassend modern familiehuis

Dat de woning erg luxe van opzet is kunnen we na deze foto niet meer ontkennen. We zien hier de woning van de achterzijde. Het dakterras is de ideale plek om te genieten. Het seizoen is er op dit moment niet echt na, in de winter ga je juist lekker de bossen in om te genieten van de sneeuw. Deze villa heeft grandioze dimensies waarin we kunnen van het eigentijdse wooncomfort. Dit laatste is aan de bewoners wel toevertrouwd. Dit moderne familiehuis heeft zelfs een overdekte garage, geen overbodige luxe in een klimaat als dit. Je bolide dient natuurlijk veilig en beschermd te staan. De open look van deze garage past precies bij het algemene wooncomfort van de villa, deze is minimalistisch en transparant.