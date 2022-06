Vreemde sculpturen uit de eclectische mediterrane sfeer

Kijken we nu naar de nachtwacht in de onderwaterwereld. Is dit een garde die in naam van een onbekende vorst de wacht houdt of zich opmaakt voor een charge? De kleuren zijn expressief en gedurfd, een eclectische look met een mediterraans uiterlijk. De frisse middellandse zee-kleuren: blauw en wit, zijn gecombineerd met het goud dat natuurlijk komt van die grote bol aan de hemel die ons elke dag opnieuw de nodige warmte geeft. In het werk draait de fantasie op volle toeren en zorgt voor een dromerige ambiance in je rustieke tuin of interieur. In combinatie met een ruwe muur of stenen decoratieve elementen in de tuin komen deze sculpturen extra mooi naar voren.