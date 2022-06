Van oude ambiance naar nieuw design

De kunst van graffiti is al zo oud als de weg naar Rome. In de verschillende Romeinse en Griekse arena's zijn er tekeningen gevonden van atleten uit de oudheid. Natuurlijk hebben we ook de bekende grottekeningen in de Franse grotten van Lascaux, ook een soort graffiti. Dit interieur heeft graffiti in een hiphop-stijl, deze vorm van muurkunst ontstond eind jaren zeventig en is onderdeel van de hiphopcultuur. Deze stijl past goed in een hedendaagse interieur met industriële trekken. We vinden graffiti vaak in oude fabrieken, maar ook op viaducten en zelfs op treinen. In dit interieur is zo'n beetje alles wat expressief is opgenomen, en zo ontstaat er een expressieve ruimte voor een nieuwe tijd.