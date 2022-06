Droomhuis onder de Zuidelijke zon

Als we op de buitenkant afgaan oogt deze woning volkomen normaal en geheel in tune met de omgeving. Dat is al erg mooi, we kunnen het haast niet geloven wat we binnen zullen aantreffen. Het interieur is een spannende verzameling waar de bewoners erg trots op zijn. Deze woning is enkele jaren door een aantal immigranten gebouw, ze hebben er hun woonstee van gemaakt, precies de plek waar ze altijd al wilden wonen. Nu was de woning na enkele decennia wel toe aan een update, van bijzonder grote proporties. Zo werd de woning weer bewoonbaar volgens de hedendaagse wooncriteria. Hoe dat in elkaar zit zie je hier onder. Na 42 jaar werken zijn de bewoners toe aan rust en ontspanning, de geslaagde renovatie van hun woning is daarvoor het startsein. Dit huis is volkomen gericht op het ontvangen van familie, dat wil zeggen: de bewoners willen maar wat graag de nodige familiebijeenkomsten organiseren, er is immers ruimte genoeg! In dit artikel gaan we je een rondleiding door de woning geven. Wandel je met ons mee?