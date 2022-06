Bijzondere artistieke oplossingen in een oud pakhuis

Voor de ontsluiting van de bovenste verdiepingen is er hier voor gekozen om een trap aan te brengen die niet in één keer doorloopt naar boven, maar voor twee trappen met een tussengelegen entresol. Dit heeft twee zeer praktische uitwerkingen. Er is onder de entresol een mooie bergruimte ontstaan. Ideaal voor een beeldende kunstenaar! De spaanplaten ‘opslagtoren’ die helemaal tot aan het plafond gebouwd is kan ook als opslagruimte gebruikt worden. Maar ook voor expositiedoeleinden is dit object zeer geschikt. Het handige is dat de kunstenaar geen ladder nodig heeft om spullen in de grote kast te plaatsen. De trappen die naar boven leiden kunnen daarvoor gebruikt worden!