Een bescheiden maar zeer stijlvol huis

We laten je vandaag wederom een heel bijzonder huis zien. Zo bijzonder dat het de naam Objekt 254 kreeg. Meier Architekten uit Zürich in Zwitserland hebben een huis ontworpen dat scoort met eenvoudige elegantie en waarin geen wens onvervuld blijft. Of we het nu hebben over de droomkeuken, de geweldige badkamer, de smaakvol ingerichte eetkamer of de stijlvolle woonkamer. Het is eigenlijk allemaal even fraai. En dat alles wordt bekroond met een fantastisch uitzicht over het groene landschap. Bijvoorbeeld vanaf het geweldige, ruime terras. Dit huis heeft alles maar blijft desondanks aangenaam bescheiden.