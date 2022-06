Je afvalcontainer uit het zicht: 10 geniale ideeën

Ok, in dit artikel hebben we het gehad over hoe je een vuilcontainer kunt wegwerken in het design van je tuin of woning bijvoorbeeld. Toch moet je eens nadenken om dit concept volledig binnenstebuiten te keren. Heb je namelijk al eens gehoord van een containerwoning? Nee, dan moet je dat zeker eens ontdekken. Een containerwoning is niet alleen veel goedkoper dan een woonst, maar je kunt ze verplaatsen en je kunt vrij wonen. Je gaat als het ware een enorm grote afvalcontainer ombouwen tot een huis. Hoewel de buitenkant van een container er misschien niet helemaal aantrekkelijk uitziet, kun je er toch echt een kleurrijk paradijs van maken. Zo zou je je containerwoning kunnen aankleden met houten planken waardoor je de metalen platen niet meer ziet. Zo kun je de woning nog meer integreren in het prachtig landschap.