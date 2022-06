Neem plaats en ontspan in deze 10 overdekte terrassen!

Je tuin is zelden echt volmaakt wanneer je niet ergens een fraaie zitgelegenheid hebt. En heb je een grotere tuin dan kan het zeer luxueus en prettig zijn om zelfs meer knusse hoekjes in je tuin in te richten. Bijvoorbeeld een zonneterras op een vlonderdek en een gezellige knusse zithoek om met meer mensen te zitten. De tuin is namelijk vooral een plek waar we graag willen ontspannen en genieten. En de natuur en al het groen nodigt daartoe natuurlijk zeker uit! We laten je 10 van onze mooiste zithoeken zien om je te inspireren.