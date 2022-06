Authentieke roots, moderne twist: een ware prachtwoning

We mogen genieten van onze woning, daarom mogen we deze ook op een supermooie manier inrichten. Het is onze veilige haven, waar we de mooiste momenten beleven. In deze slaapkamer pak je op elk moment dat dit kan de nodige rust. Het is niet alleen een slaapkamer, maar ook een relaxkamer. Dat laatste komt door de prachtige sfeer die hier in de ruimte aanwezig is. De sfeerverlichting heeft hierin een groot aandeel, maar we moeten de authentieke wand niet vergeten. Net als het wit (zojuist al opgemerkt) heeft deze wand een unificerende werking in de woning, deze creëert dus eenheid, maar ook een mooie variatie (contrast) ten opzichte van het wit. En wat dacht je van de handige kast, deze geeft je de opbergfaciliteiten om je kamer strak en netjes te houden.