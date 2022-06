De containerwoning: supercool!

Waar denk je aan als je de term 'containerwoning' hoort vallen? Aan een armoedig bestaan zonder geld? Lijkt dit in dezelfde categorie te vallen als de kartonnen doos? Het verschijnsel is nog niet zo heel erg bekend, maar de containerwoning is toch langzamerhand een factor van belang aan het worden. In veel steden heeft de woning bijzonder veel voordelen voor de bewoners van de stad. Verschillende experimenten zijn er over de hele wereld gehouden met deze stijl van wonen en de resultaten zijn positief te noemen. Een groot voordeel van de containerwoning is de snelheid waarmee deze te realiseren is. Je hebt al snel een klein dorp bij elkaar als je een aantal van deze prefab woningen neerzet. Vooral in de grote steden, waar de woonruimte schaars is, bieden deze voormalige zeecontainers nieuwe mogelijkheden. De stijl waarin deze woningen voorkomen verandert voortdurend en wordt ook steeds luxer van opzet. Zin in een nieuwe creatieve input? Kijk dan met ons mee naar deze containerwoning: deze is echt supercool!