Water, het kan echt een kalmerend effect hebben. Een vijver of waterpartij is niet alleen een lust voor het oog, maar is met zijn zachte geluid heerlijk als achtergrondgeluid terwijl je ontspant op je ligstoel. Er zijn talloze manieren om water in je tuin te integreren. Er zijn klassieke vijvers, natuurlijke zwemvijvers maar ook moderne zwembaden en fonteinen. We hebben 29 ideeën voor je op een rijtje gezet. Geniet er van en doe meteen inspiratie op!