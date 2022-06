Een huis met een verhaal (en een comfortabel woonconcept!)

Dit is het verhaal van de grote ommekeer. Een authentieke Portugese woning kreeg een mooie update. De oude stenen van de woningen vertellen een verhaal, terwijl de inrichting ons een comfortabel woonconcept laat zien. We treffen het oude stenen huis in Caramulo, een dorpje gelegen in de bergen. In het hoogseizoen is er veel vraag naar moderne woningen in het gebied, daardoor is de woning ook zeer geschikt om verhuurd te worden aan toeristen. De oude woning was vochtig, donker en vervallen, wat je noemt een ruïne. Maar gelukkig is de renovatie mooi uitgepakt, waardoor de woning nu een toeristische trekpleister kan worden. De verbouwing is zo ecologisch mogelijk gedaan, waardoor je zeker weet dat je woning een relatief kleine ecologische voetafdruk achterlaat. Sterker nog, deze is nihil. Naast deze voordelige eigenschappen is het ook gewoon een prachtige, authentieke woning. Ga met ons mee op reis en ontdek de schoonheid van deze vernieuwde woning in Portugal!