5 simpele ideeën voor een onderhoudsvriendelijke tuin

Wil je van de tuin, zonder al te grote investeringen, iets bijzonders maken? Dan is een vuurplaats misschien wel het juiste. Een knapperend vuurtje is zowel in de zomer als in de winter een ware attractie voor het hele gezin, of voor een groep vrienden. Het is ook nog eens vrij simpel te realiseren: met een paar bakstenen en wat cement heb je al gauw een prachtige plek om een vuurtje te stoken. Dat kan zowel boven de grond als in de grond. En heb je helemaal geen zin in gedoe, kun je altijd nog een vuurkorf kopen bij de bouwmarkt.