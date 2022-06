Moderne witte meubels voor een fijne kinderkamer

Dit is een superleuk bureau voor kinderen! Het is ook erg handig, want door de wielen is het verrijdbaar, daarbij geven deze het meubelstuk een mooie industriële look. Qua kleur valt er wat te kiezen, het is leverbaar in maar liefst vijf schitterende kleuren. Dit meubelstuk is te combineren met het zogenaamde bedhuisje, hier boven het bureau te zien, waardoor er echt een speciale wereld ontstaat binnen in het huisje. Het doet ons denken aan een theater of poppenkast, waar je kleine dan de regisseur is van zijn eigen droomverhalen. Voor kinderen van 3 jaar is er een bureau met de afmetingen 90 x 53 x 54,5 cm beschikbaar, voor kinderen vanaf 6 jaar zijn de afmetingen van dit meubelstuk 90 x 53 x 67,5 cm. Door zijn hoogwaardige materiaal, MDF, zijn deze meubelstukken slijtvast en hebben een relatief lichtgewicht, waardoor ze gemakkelijk te verplaatsen zijn.