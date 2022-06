Landelijk huis met moderne twist

Op het eerste oog hebben we hier te maken met een zeer charmant huis in een landelijke omgeving. Het past ogenschijnlijk perfect in de omgeving met de vele andere traditionele huizen. Maar dit huis heeft een aantal zeer fraaie verrassingen in petto. Zo is het interieur zeer modern, strak en minimalistisch en hoewel het rieten dak er aan de voorkant zeer traditioneel uitziet, is de achterkant anders dan je zou verwachten. Het is het team van Möhring Architekten gelukt om dit nieuwbouwhuis de perfecte mix van landelijke sfeer aan de buitenkant en een eigentijdse, minimalistisch inrichting aan de binnenkant mee te geven. De grote ramen geven het huis een zeer open karakter en staat is daardoor in contact met de prachtige groene omgeving.