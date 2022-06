Prachtig klein penthouse met gave looks

We komen binnen en voelen het direct: dit is een penthouse waar we onszelf wel in zien wonen. De kleine bar geeft de eenvoudige keuken de nodige luxe. En wat te denken van de minimalistische vormgeving van de wanden, al dat wit zorgt toch direct voor een goed humeur. In de ruimte zien we het gebruik van verschillende materialen, hout (warm) en een prachtig wollen kleed, precies de materialen die in deze strakke ruimte de nodige huiselijkheid kunnen generen. De keuken en de woonkamer lopen naadloos in elkaar over waardoor er een gevoel van eenheid in de ruimte ontstaat. Echt een plek om heerlijk te relaxen! De indeling is functioneel en efficiënt, waardoor er veel bewegingsruimte beschikbaar is voor de bewoners.