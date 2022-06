14 Tropische Tuinen in Ons Kikkerland: Het Kan!

De tropen: kokosnoten, palmbladeren, de oceaan, een koel drankje in de hand, gewoon een heerlijke zomerbestemming! Hoe mooi zou het zijn om beetje extra tropen naar je eigen tuin te brengen?

Niet alle tropische planten groeien in ons land, en we kunnen er niet voor zorgen dat dit opeens wel mogelijk is, maar toch kunnen we de stijl van een tropische tuin kopiëren. Daarom hebben we 14 ideeën voor je, zodat je thuis toch een beetje in de vakantiesferen kunt blijven. Voeg wat extra's toe aan je terras, bloembedden of vijver, voor een tropische tuin!