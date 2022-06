Klein & Stoer: kindermeubels van sloophout

Klein & Stoer = Daan en Sjors, dit zijn twee meiden die met een passie voor leuke dingen zelf meubels ontwerpen en realiseren. De meubels worden gemaakt van gerecycled hout waardoor ze ecologisch zijn. Alles meubels zijn dan ook uniek. Het kan heel goed zijn dat je eventuele toekomstige meubels bestaat uit hout afkomstig van raamkozijnen, kasten of oude deuren. Dit hout is afkomstig uit India. Deze ladenkast is een goed voorbeeld van wat je kunt verwachten van de collectie. Dit meubels stuk past heel goed in een hedendaagse kinderkamer, maar ook in de woonkamer doet hij het goed. De sfeer van dit sloophouten meubel is helemaal van nu!