De spectaculaire transformatie van een familiekeuken

We kunnen onze ogen niet geloven. Het is net alsof we een andere kamer zien. De rotzooi die we zojuist tegenkwamen is als sneeuw voor de zon verdwenen. Natuurlijk is dit niet vanzelf gegaan, want was er kennis en kunde nodig om de zaak nieuwe leven in te kunnen blazen. Vooral creatieve ideeën en een nieuw woonconcept was nodig om de keuken een hedendaagse look te kunnen geven. Deze wandtafel is het helemaal, dit is het ideale meubelstuk om spulletjes in te zetten en zelfs een ontbijt te nuttigen aan de wand. Als je keuken niet bijzonder groot is moet je creatief zijn om extra woonruimte te creëren! We zien dat dit in deze keuken zeker gelukt is! Met de juiste expert creëer je al snel je eigen droomkeuken. Klik hier voor de inspiratie!