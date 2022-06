Voor & Na: een prachtige metamorfose van een kleine woning

Vele jaren geleden was dit misschien een state-of-the-art zithoek. Ja, een door de communistische partij goedgekeurde stijl, of zoiets. Tegenwoordige lopen we er langsheen, geen mens zet dit nog in zijn of haar woning. Het is heel begrijpelijk dat de bewoners van deze woning graag een nieuwe look voor hun huis wilden. Daarom hebben ze hun dromen waar gemaakt en zijn aan de slag gegaan met hun fantasie. Uiteindelijk hebben ze de uitwerking overgelaten aan een expert. Dat was volgens hen zelf een uitstekende keuze. En het resultaat pleit daarvoor!