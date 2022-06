Prachtige, eigentijdse woning met een eeuwenoude sfeer

Voor we ons gaan verdiepen in het interieur nog even een opname van de zijkant van het huis. Hier is gekozen voor een kleine moderne aanbouw. En dat is ook juist mooi! Er wordt op deze wijze namelijk een visueel aantrekkelijk contrast gecreëerd. Duidelijk is dat de aanbouw niet oorspronkelijk is en daardoor wordt het authentieke karakter van het huis eigenlijk niet aangetast. Daarnaast is dit natuurlijk ook een verscholen plekje, van de voorkant zie je er niets van!