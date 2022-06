Verbouw je badkamer met een klein budget: tips om geld te besparen

Voordat je begint met het renoveren van je badkamer is het handig om allereerst na te denken waar je niet tevreden over bent en welk bedrag je wilt uitgeven. Heb je bijvoorbeeld een douchecabine die uit de tijd is? Zijn de kitranden lelijk? Of is de look van de badkamer niet meer van nu? De badkamer is een ruimte waar je veel gebruik van maakt. Het is ook een ruimte waar je na een drukke dag even tot jezelf komt en ontspant. Het is dus fijn wanneer dit een mooi ingerichte en schone ruimte is. De makkelijkste renovatie is om de huidig basis van de badkamer te behouden en alle onderdelen te vervangen. Ofwel een nieuw toilet (denk ook eens aan een mooie bril), nieuw bad, nieuwe douchecabine en wastafelmeubel. Wanneer sommige onderdelen er nog mooi uitzien, kun je er ook een paar vervangen. Dit bespaart je een flinke kostenpost aan tegels vervangen en leidingen verleggen. Nieuw sanitair vind je online en wil je wat besparen dan zijn er allerlei aanbiedingen. Mocht je toch een grotere renovatie overwegen, stem dan het bedrag van de renovatie af op de waarde van het huis. Een renovatie van 50.000 euro in een huis van 150.000 euro, verdien je nooit meer terug.