Project X, Psyche en De Fantasie – Bijzondere architectuur in Almere

Project X ligt pal naast Psyche. Op een locatie die bekend staat als De Fantasie. Psyche is het voormalige woonhuis van architect René van Zuuk. Vanaf 2004 werd dit woonhuis in gebruik genomen als architectenbureau en dus was er behoefte aan nieuwe woonruimte. Project X was daarop het antwoord. Beide gebouwen staan op een locatie in Almere die speciaal werd ingericht voor experimentele woningbouw, De Fantasie. In dit artikel staat het nieuwe woonhuis, Project X, centraal. In woord en beeld nemen we jullie mee naar deze bijzondere woning.