Oud appartement als schitterend juweeltje

Wonen in een oude Italiaanse stad. Voor liefhebbers van oude plekjes en een aangenaam klimaat is dat een zeer aantrekkelijk idee. Als je dan in een oud appartement mag wonen dan is dit ideaalbeeld helemaal compleet. Maar dan de inrichting: hoe zorg je er voor dat een oud en klein appartement sfeervol en comfortabel wordt ingericht? De bewoners van dit appartement in Padua hebben daarvoor de hulp van een interieurarchitect ingeschakeld. Het huis zelf is een charmante omgeving, maar de oude indeling was allerminst aantrekkelijk om in te wonen. Gelukkig is dat nu verleden tijd. Kijk maar snel mee hoe het schitterende resultaat er uit is komen te zien.