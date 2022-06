Prachtige uitbouw zorgt voor extra sfeer en ruimte

We kijken hier vanuit het oude gedeelte van het huis in de uitbouw. In dit bestaande gedeelte zien we prachtige originele houten vloerdelen en oude paneeldeuren. Toch past de nieuwe uitbouw daar probleemloos bij. Dat komt uiteraard door de houten vloer die doorloopt, maar ook door de keuze voor wat minder moderne meubels zoals de leren zitstoelen en de houten tafel. Op deze foto zien we ook nog eens hoe fraai het schuine dak van de uitbouw is. Het licht valt er op schitterende wijze binnen en zorgt voor een visueel zeer aantrekkelijk beeld. Overigens zien we hier ook een kleine glimp van de heerlijke groene tuin.