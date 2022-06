Een kleine loft met een warm hart

De slaapkamer, die in werkelijkheid niet veel meer is dan een veredelde hoogslaper, geeft een mooi uitzicht over de ruimte. Het is zeer minimalistisch ingericht met niets meer dan het bed. Ook hier contrasteert het zwart en wit prachtig met de warme kleur van het hout. En ook hier – het was je vast al opgevallen – zien we dezelfde witte lampjes als in de rest van de loft. De witte lamp aan het plafond is mooi en groot, maar door het open karakter gaat deze subtiel op in de ruimte. In dit Ideabook lees je tips over het inrichten van een kleine slaapkamer.