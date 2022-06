Van textielfabriek naar moderne loftwoningen

De architecten hebben getracht zoveel mogelijk vrijheid in te bouwen. Dat betekent dat zij de juiste randvoorwaarden wisten te creëren voor toekomstige bewoners. Aan ruimte voor individuele expressie is geen gebrek. De appartementen kunnen naar eigen inzicht ingericht worden. Op de foto hierboven zien we hoe de bewoners van deze loft gekozen hebben voor een strakke inrichting. Het meubilair centraal in de ruimte is modern afgewerkt en uitgevoerd in zwart en wit. Daaromheen treffen we verschillende, eclectische accessoires en decoratieve elementen. Zij geven de ruimte kleur en warmte.