Modern en klassiek droomhuis een schitterende mix!

Modern design en duurzame stevige materialen zijn het beste recept voor een huis dat gedurende vele jaren in perfecte conditie zal blijven! Deze combinatie zorgt er niet alleen voor dat de woning overleeft in zijn oorspronkelijke vorm, maar ook in de komende jaren niet zal inboeten aan stijl of karakter. Vandaag presenteren we u een dergelijke woning met een esthetiek waarmee iedereen zich kan identificeren omdat het moderne met meer traditionele elementen combineert. Zowel het interieur als de gevel worden gedomineerd door solide maar elegante materialen. Een huis om zeker even van dichterbij te bewonderen!