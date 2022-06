Vrijstaande droombungalow met een verrassend interieur

Er zijn huizen waarbij je de buitenzijde bekijkt en niet verwacht dat deze woning een unieke geschiedenis heeft. Ze zijn zo modern en gericht op het heden dat hun relatie met het verleden volledig afwezig lijkt te zijn. Toch is dit vaak een verkeerde indruk. Een uitstekend bewijs hiervan is deze bungalow in de buurt van Lodz in Polen. Het is gevestigd in een oud park met een oppervlakte van drie hectare en was ooit de plaats waar een negentiende-eeuws paleis stond. Vandaag de dag zijn daar slecht ruïnes van overgebleven. Onze architecten herkenden de buitengewone magie van dit stuk land en brachten het in verband met zijn bijzondere geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het paleis staan bezet door Duitse troepen. Daarna werd het vernietigd door het Russische leger, beroofd, en de overblijfselen werden uit de ruïnes gestolen. Het verwaarloosde park en de ruïnes moedigden niet aan om te investeren in dit stuk land. Maar toch werd het gekocht en diende als locatie voor de bouw van een zeer modern huis dat op verrassende wijze gebruik maakt van de capaciteit van dit gebied. En wanneer je eenmaal binnen bent, staat je een grote verrassing te wachten wat het interieur betreft…