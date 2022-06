Historische boerderij verbouwd tot prachtige moderne woning

Is het mogelijk om traditionele architectuur te combineren met moderne materialen en minimalisme? Deze moeilijke taak kregen de architecten van het project dat we je vandaag graag willen laten zien. Zij ontwikkelden een visie op de verbouwing van een oude boerenwoning die zeer de moeite waard is. Het kubusvormige huis werd ontworpen naar het voorbeeld van een traditionele houten blokhut die perfect past bij de Jurassic Park-achtige omgeving. Daarom werd de gehele voorzijde bedekt met profiellijsten van Siberische spar alhoewel het eigenlijke huis gemaakt is van een baksteen constructie. Natuurlijke en traditionele houten werden op prachtige wijze gecombineerd in contrast met moderne materialen zoals beton, glas en metaal. Een zeer interessante mix tussen de traditionele stijl en moderne elementen in een uitvoering die we nog niet eerder zagen! Mis deze woning niet!