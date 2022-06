Moderne droomwoning met natuurlijke elementen..

En wanneer een design zo eenvoudig en minimalistisch is dan leent dit zich perfect voor wat extra mooie speelse accenten in de vorm van verlichting. In de slaapkamer zien we prachtige natuurlijke patronen die doen denken aan takken en bladeren op de muren en het plafond die weer een verwijzing vormen naar de liefde voor de natuur. In de badkamer is de verlichting weggewerkt achter randen en dit zorgt samen met de warme gele tonen voor een warmere sfeer in deze ruimte. Wil je graag ook een ander project bekijken met natuurlijke details? Bekijk dan ook even dit project: moderne woning met landelijke touch.