Moderne woning met een landelijke touch

Er is iets magisch aan hout dat ons doet herinneren aan de natuur en daarom worden we altijd enthousiast van dit materiaal. Zeker wanneer het gaat om het toevoegen van warmte aan een design. Hout is een bijzonder materiaal dat met de tijd alleen maar mooier wordt. En wanneer we de gevel van deze woning bekijken dan is er niets dat ons direct aan hout doet denken. We zien een fraaie moderne wit gepleisterde eengezinswoning in klassieke vorm met een zadeldak. Een smalle woning die zich aan de voor- en achterkant kenmerkt door lange hoge ramen. De grote verrassing van deze woning vinden we aan de achterzijde en zijkant waar prachtige houten details werden toegevoegd. Daar vinden we onder andere een zeer indrukwekkende volledig houten veranda in stijl. Een prachtige fusie tussen modern en landelijk. Kijk snel mee…