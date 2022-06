Een schitterende woning met een bijzonder thema..

De slaapkamer moet natuurlijk een bepaalde rust en sereniteit uitstralen en dit werd op zeer doeltreffend wijze gerealiseerd in dit ontwerp. Een zeer zacht monochroom thema hier in lichtgrijs en wit met dit keer een geometrisch patroon op de muur. De warmte in deze ruimte werd toegevoegd in de vorm van de mooie rustieke houten vloer met brede planken. Let ook op de fraaie ingebouwde kledingkast in de muur die vrijwel niet opvalt. Hou je van zwart-wit design? Dan bevelen we ook dit artikel aan over een ontwerpstudio dat voornamelijk zwart wit designs ontwerpt.