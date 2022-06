Het huis met een fenomenale mix van oud en nieuw

En wanneer we dachten dat we het basis-design hadden begrepen dan worden we hier overvallen door een nieuwe design verrassing! In de woonkamer is gekozen voor ultra-moderne elementen in de vorm van de zithoek, terwijl het kastje onder TV de traditionele kant van het interieur design ontwerp juist weer meer ondersteunt. En let ook eens op deze combinatie van vrolijke kleuren: paars, warm rood, oranje en geel die zorgen voor een vriendelijke sfeer in de woonkamer terwijl ze tegelijkertijd de baksteenstructuur op de accentmuur complementeren.