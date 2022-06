Een prachtige historische woning geïnspireerd op Mondriaan

We kennen natuurlijk allemaal de bekende Nederlandse schilder Piet Mondriaan. Een inspiratiebron voor velen met zijn bekende vierkante vlakken op een witte achtergrond met strakke zwarte lijnen en primaire kleuren. Maar hoe zou een interieur geinspireerd op Piet Mondriaan eruit zien? En dat in een historische traditionele woning? Het maakt ons in ieder geval zeer nieuwsgierig. En na het bekijken van deze fenomenale historische woning met dito inrichting kunnen we zeggen dat we verre van teleurgesteld zijn. Dit hele idee werd zeer smaakvol uitgevoerd, zonder dat het too much is of de historische elementen van de woning teniet deed. Een zeer sterk staaltje dit fraaie design, chapeau!