Zelf compost maken, zo doe je dat!

Heb je een grote tuin dan is het handiger om een zelf een composthoop te maken. Zet de composthoop op de volle grond zodat het bodemleven vanzelf de hoop kan binnendringen. Een mooi formaat is 1,5 tot 2 meter breed. Maak zelf frames van oude pallets of zet vier paaltjes in de grond en wind hier kippengas omheen. Maak je een composthoop van hout zorg dan voor ruimte tussen de planken, er moet van alle kanten lucht doordringen. Handig is het ook om twee bakken naast elkaar te maken. Zo kun je de compost makkelijk ‘omzetten'. Omzetten doe je door de bovenste laag van de hoop af te scheppen en deze op de op de bodem van je tweede bak te leggen. Haal daarna de middelste laag eraf en doe die ook in de tweede bak. Als laatste schep je de onderste laag in de tweede bak.

Zet de compostbak op een plek in lichte schaduw onder een boom of een hoge struik. En zorg dat regen en wind goed bij de hoop kunnen komen. Vocht en lucht zijn essentieel, zo blijft de compost nat genoeg. Te droge compost gaat rotten en stinken. Tuinmeubels maken van pallets is makkelijk. In dit Ideabook zie je hoe andere dat doen.