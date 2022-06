Wonen in een moderne boerderij

Een nieuwbouwwoning in de vorm van een boerderij wordt wel eens een ‘boerderette’ genoemd. In heel wat Nederlandse woonwijken kun je dit type woning tegenkomen. Maar het huis dat we je nu gaan laten zien gaat de boerderette ver voorbij! Dit is een geheel nieuwe uitvinding van het concept boerderij zonder dat het een boerderij is. Snap je het nog? Laten we snel gaan kijken naar dit ontwerp van de Poolse architecten van RS+ Robert Skitek.