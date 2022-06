Sfeervol wonen tussen de bomen

De open ruimte in dit huis is praktisch en sfeervol ingedeeld. En ondanks het open concept, is er toch sprake van een keuken die je vanaf de bank niet kunt zien. De eethoek vormt daartussen de verbindende schakel. Let er verder even ook op hoe er voor is gezorgd dat het huis zeer sfeervol wordt verlicht als het daglicht daarvoor niet meer toereikend genoeg is.