Duurzaam & goedkoop: 5 tips om je regenwater te recyclen

Er is een grote variatie aan regenopslagsystemen, van boven de grond tot onder de grond en gecombineerde systemen. De soort tank kies je op basis van de hoeveelheid water die je graag wilt opvangen en de beschikbare ruimte in je tuin. De werking van een regenwater-opvangsysteem is vrij simpel. Het regenwater gaat door een filter om blad en ander vuil te verwijderen en wordt opgeslagen in een reservoir in de tuin. Bijvoorbeeld in een tank in de schuur of garage of in een ondergrondse tank die je plaatst onder een minder gebruikt deel van je tuin. Het regenwater wordt in de tank nog verder gezuiverd zodat de zware vuildeeltjes naar de bodem zakken. Het regenwaterreservoir kun je voor allerlei doeleinden gebruiken. Je kunt het gebruiken om het toilet door te spoelen, de was te doen, de auto te wassen, de ramen te zemen maar ook voor de tuin.