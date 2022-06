Vintage design voor de kinderkamer

We zien hier een sfeervol behang met robots, een fascinatie in de kindertijd van veel jongens. Ze komen voor in verhalen, tekenfilms en dus nu ook op dit stijlvolle behang. Door de vrolijke kleuren is de kinderkamer direct een leuke plek voor je kind om te zijn. Let ook even op de vintage meubels en de welhaast naïeve vormgeving die hen kenmerkt. Vintage is nu dus ook in de kinderkamer door gedronken, waardoor opa en oma opeens de vormgeving uit hun jeugd terug zien in de kamer van hun kleinkind. Dat is natuurlijk erg bijzonder, wat je noemt een onverwachte twist waardoor design zo´n boeiende culturele branche is.

Tot zover de prachtige ontwerpen van Felientje. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

