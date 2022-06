Handige tips voor het creëren van een kinderkamer met stijl

We herkennen het nog wel van vroeger, indiaantje spelen en tenten bouwen, of dit nu binnen of buiten gebeurde maakte niet uit, als de fantasie maar de ruimte kreeg. Deze tent speelt in op de fantasie van het wonen in een tent, maar dan wel veilig thuis. De hond is weer van de partij en ligt al even te slapen. Het is ook leuk om bijvoorbeeld 's middags even in de tent te slapen, gewoon even om bij te komen. Roommate heeft duidelijk een complete designlijn voor de kinderkamer ontwikkeld, waarin de specifieke kleuren en de figuren een terugkerende thema´s zijn.