Een fantastisch landelijk huis met een droomkeuken… .

Met een eerste overzicht laten we je kennismaken met het prachtige interieur. Een bijna duizelingwekkende eclectische mix is hier te zien. Landelijke en rustieke elementen lopen namelijk naadloos over in industriële en moderne uitingen. En dan hebben we het ook nog niet eens gehad over het zeer fraaie uitzicht dat je hebt naar de prachtige bakstenen muur in de tuin. Met zo’n ruime keuken mag het trouwens ook duidelijk zijn dat hier ware kookliefhebbers wonen. Op het grote fornuis kun je namelijk een heerlijke maaltijd bereiden.