Een keuken het juiste design en de juiste uitstraling geven is niet heel erg eenvoudig. Het is dan ook niet zonder reden dat er heel wat keukenplanners zich hier elke dag druk mee bezig houden. Maar jij kunt daar zelf ook invloed op hebben! We hebben daarom 25 foutjes in de keuken die je moet voorkomen, op een rijtje gezet. Bekijk de lijst op je gemak en vind uit wat je in je eigen keuken kunt gaan verbeteren!