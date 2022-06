5 dingen die je zelf kan bouwen. Met je eigen handen.

De zomer staat voor de deur en dat betekent dat we meer tijd in de tuin gaan doorbrengen. Dus als je buitenruimte nog niet helemaal tiptop in orde is, is het de hoogste tijd deze eens grondig aan te pakken. En dit keer hebben we het dan niet over het planten van mooie bloemen of struiken. Nee, over het bouwen van echte dingen. Met je eigen handen.