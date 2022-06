Wil je meer flair in je tuin? Wat dacht je van een vleugje Azië? Tuin-design uit het Verre Oosten zie je vaak terug in Nederlandse tuinen en kan net een beetje extra aan de buitenboel toevoegen! Probeer eens wat vloeiende lijnen uit in het zand of grind, een Zen-tuin, een waterpartij voor veel sfeer, en mini boompjes voor de typische Aziatische stijl. Je zult zien dat je helemaal zen wordt van het resultaat!

We hebben 19 leuke ideeën voor je verzameld, zodat je tuin een goed figuur kan slaan..