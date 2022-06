Een inspirerend kijkje in een sfeervol familieappartement

Een plek voor jou en je gezin is een van de basisbehoeftes om te kunnen leven. Vaak gaat de voorkeur in zo’n geval uit naar een eengezinswoning, het liefst een vrijstaand exemplaar met een tuin. Maar soms kun je het ook op een hele ander manier doen. Neem nou dit bijzondere familieappartement in Spanje. Een schitterend plekje waar we zeer inspirerend kunnen gaan kijken. Het leuke interieur is te danken aan de experts van Home & Haus | Home Staging & Foto.