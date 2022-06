Een prachtig houten chalet dat je echt van binnen moet zien!

Extra woon- of logeerruimte nodig? Of behoefte aan een plek om je even terug te trekken van alles? Met een houten chalet achterin je eigen tuin kun je die extra plek in een handomdraai creëren. Maar je kunt hem natuurlijk ook ook op een andere plek naar keuze laten bouwen. Vaak verlangen we in drukke tijden naar een moment van rust of een korte vakantie op een heerlijke plek in de natuur. Maar hoe heerlijk is het wanneer je dit alles binnen handbereik hebt in je eigen tuin! Of maak er een thuiswerkplek van waar je heerlijk met de deuren open zit, terwijl je geniet van alle vogelgeluiden om je heen. Kijk even mee naar de mogelijkheden van dit fraaie chalet!