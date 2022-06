De multifunctionele woonkamer – Het is eenvoudiger dan je denkt!

De woonkamer is al lang niet meer alleen maar een prettige ruimte, een kamer om in te leven. Hij voorziet tegenwoordig in veel meer behoeften en is daarmee de meest representatieve kamer van het huis. Hier ontvang je je gasten, breng je tijd door met je gezin, kijk je naar een film, speel je met de kinderen en voel je je prettig. Vaak is de woonkamer tegelijkertijd ook eetkamer, werkkamer en in geval van een studio ook een slaapkamer. Om aan al deze voorwaarden te kunnen voldoen moet een woonruimte multifunctioneel worden ingericht. Niet alleen het meubilair is bepalend maar ook de decoratieve inrichtingselementen, tapijten, kussens en kunstobjecten. Ook de ruimte-indeling is bepalend voor een behaaglijk gevoel in de woonkamer en juist wanneer je in de woonkamer veel moet of wilt plaatsen dan heb je ook voldoende bergruimte nodig. Het klinkt allemaal misschien wat ingewikkelder dan het is, om een multifunctionele woonkamer helemaal naar jouw smaak in te richten hoef je alleen maar een paar simpele regels te volgen. We presenteren jullie een aantal tips waarmee je je woonkamer op simpele wijze optimaal inricht.